Ricostruzione post-sismica non solo la Basilica di San Benedetto | 2300 cantieri conclusi ma servono tecnici

Oltre 3.700 cantieri avviati, 2.300 conclusi, contributi concessi che superano 1,4 miliardi di euro, di cui oltre 861 milioni liquidati: di questi, 190 milioni, pari al 22 per cento, sono stati liquidati solo nei primi 10 mesi del 2025. Ricostruita e riaperta la Basilica di San Benedetto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

