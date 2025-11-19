Ricostruzione post alluvione si avvicina la fine del cantiere di Pianetto | asfaltature sulla Bidentina

Proseguono i lavori lungo la Bidentina, nel tratto interessato dal cantiere di Pianetto a Galeata all'altezza del chilometro 55+500. È in corso l’asfaltatura definitiva del piano viabile che consentirà di completare la sistemazione della carreggiata. Entro la giornata di giovedì sarà rimosso. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

