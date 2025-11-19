Ricostruzione post alluvione si avvicina la fine del cantiere di Pianetto | asfaltature sulla Bidentina

Proseguono i lavori lungo la Bidentina, nel tratto interessato dal cantiere di Pianetto a Galeata all'altezza del chilometro 55+500. È in corso l’asfaltatura definitiva del piano viabile che consentirà di completare la sistemazione della carreggiata. Entro la giornata di giovedì sarà rimosso. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Ricostruzione Post-Trauma di Incisivo Siamo lieti di condividere il successo della ricostruzione estetica in materiale composito eseguita su un giovane paziente. A seguito di un trauma riportato circa un mese fa, il paziente presentava una frattura a carico del - facebook.com Vai su Facebook

''I lavori di ricostruzione post alluvioni: programmazione e prospettive'' - Bologna 19 novembre, ore 14:30: L'incontro, organizzato da ANCE Emilia-Romagna, è riservato alle imprese del nostro sistema associativo dlvr.it/TPF9Rj Vai su X

Post alluvione, ricostruzione: prosegue il ripristino delle strade collinari con interventi per circa 17 milioni di euro - È stato effettuato un sopralluogo anche a Case Bruciate, dove sono stati completati nei giorni scorsi i lavori di ripristino del versante, colpito da una grande frana sulla strada provinciale 306R ... Riporta ravennanotizie.it

Post alluvione, via ai lavori sulla Provinciale 13 Uso - Il cantiere nei comuni di Sogliano e Borghi per la sistemazione delle frane è atteso da tempo dai cittadini. Secondo msn.com

Ricostruzione post alluvione: "Rimborsi, c’è il nuovo portale". Incontri con Curcio e Sogesid - È online Indica, la piattaforma digitale che consente a cittadini e imprese, danneggiati dalle alluvioni del 2023 e 2024, di manifestare la volontà di accedere ai contributi per la ricostruzione ... Riporta ilrestodelcarlino.it