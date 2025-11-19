Ricostruzione post alluvione avanzano i lavori sulle provinciali a Modigliana | le novità
Proseguono gli interventi di ripristino sulle strade provinciali 21 Trebbio e 20 Tramazzo-Marzeno, nel territorio di Modigliana, colpite dagli eventi alluvionali del 2023. Giovedì la provinciale 21 Trebbio sarà chiusa al traffico dalle 8,30 alle 17 per consentire l’esecuzione di getti in cemento. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Ricostruzione Post-Trauma di Incisivo Siamo lieti di condividere il successo della ricostruzione estetica in materiale composito eseguita su un giovane paziente. A seguito di un trauma riportato circa un mese fa, il paziente presentava una frattura a carico del - facebook.com Vai su Facebook
''I lavori di ricostruzione post alluvioni: programmazione e prospettive'' - Bologna 19 novembre, ore 14:30: L'incontro, organizzato da ANCE Emilia-Romagna, è riservato alle imprese del nostro sistema associativo dlvr.it/TPF9Rj Vai su X
Post alluvione, ricostruzione: prosegue il ripristino delle strade collinari con interventi per circa 17 milioni di euro - È stato effettuato un sopralluogo anche a Case Bruciate, dove sono stati completati nei giorni scorsi i lavori di ripristino del versante, colpito da una grande frana sulla strada provinciale 306R ... Come scrive ravennanotizie.it
Ricostruzione post-alluvione: in GU l’ordinanza per la ricognizione dei soggetti interessati - È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’ordinanza del Commissario straordinario alla ricostruzione, ing. Riporta diritto.it
Post alluvione, via ai lavori sulla Provinciale 13 Uso - Il cantiere nei comuni di Sogliano e Borghi per la sistemazione delle frane è atteso da tempo dai cittadini. Da msn.com