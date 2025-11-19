Ricostruzione post alluvione avanzano i lavori sulle provinciali a Modigliana | le novità

Forlitoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguono gli interventi di ripristino sulle strade provinciali 21 Trebbio e 20 Tramazzo-Marzeno, nel territorio di Modigliana, colpite dagli eventi alluvionali del 2023. Giovedì la provinciale 21 Trebbio sarà chiusa al traffico dalle 8,30 alle 17 per consentire l’esecuzione di getti in cemento. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

