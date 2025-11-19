' Ricordi?' al Ctu uno spettacolo che parla di Alzheimer con un linguaggio adatto a grandi e bambini

Ferraratoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 21 al Centro Teatro Universitario va in scena 'Ricordi?', uno spettacolo del Teatro dell’Argine, scritto da Caterina Bartoletti, interpretato da Clio Abbate e Giovanni Dispenza, e diretto dallo stesso Dispenza.Un’opera che affronta con delicatezza il tema del tempo che passa, della. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

