' Ricordi?' al Ctu uno spettacolo che parla di Alzheimer con un linguaggio adatto a grandi e bambini
Venerdì 21 al Centro Teatro Universitario va in scena 'Ricordi?', uno spettacolo del Teatro dell’Argine, scritto da Caterina Bartoletti, interpretato da Clio Abbate e Giovanni Dispenza, e diretto dallo stesso Dispenza.Un’opera che affronta con delicatezza il tema del tempo che passa, della. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
? Pronti ad emozionarvi e a riascoltare la voce dei ricordi con questo spettacolo? . Teatro Comunale di Novoli Per la rassegna dei Teatri del nord Salento PER UN TEATRO UMANO LAC Lugano Arte e Cultura ( - facebook.com Vai su Facebook