"Stiamo preparando la terza edizione e siamo pronti per.un Fiume dei Libri", assicura Riccardo Cavallero, ex manager in Mondadori, un passato (e forse un nuovo presente) da editore, al timone della Sem (società editrice milanese), poi ceduta a Feltrinelli. Giramondo, un personaggio eclettico. Con la moglie Teresa Martini e un gruppo di amici come Nadia Busato e Valentina Zavoli (sì proprio la figlia di Sergio) ha dato vita a Cadore33, spazio milanese dove la scrittura incontra la relazione. Promotore e difensore dell’editoria indipente "poichè i piccoli non devono fare lo stesso lavoro dei grandi gruppi". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Riccardo Cavallero: "Portiamo a Lodi un fiume... di libri. La cultura rigenera"