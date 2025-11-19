Riapre l’Edicola dei Poggi | È anche luogo di socialità
Le edicole chiudono, ma lui ne riapre una. Quella di via dei Poggi, accanto al centro commerciale Podium. Lui è Stefano Bazzocchi, e la crisi dell’editoria non lo ha fatto desistere, men che meno lo ha fatto arretrare di un centimetro dal proprio progetto. Anzi, lo ha stimolato. Da lunedì, il chiosco al civico 82B, appunto di via dei Poggi, ha riaperto i battenti. Già da sola, questa, sarebbe una buona notizia. Ma sono le motivazioni ad aver moltiplicato i complimenti e i messaggi di incoraggiamento sui social: "Mi piace pensare all’edicola alla stregua di un ritrovo, come succede al bar, dove ci si incontra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
