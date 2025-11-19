Riapre la piscina di via Filippo Re Dal 1° dicembre si torna a nuotare Sarà gestita dalla società Gisport
Una buona notizia per gli appassionati reggiani di nuoto e, più in generale, per il centro storico. La storica piscina di via Filippo Re, dedicata a Mattia dall’Aglio, il giovane nuotatore reggiano scomparso a soli 24 anni, nel 2017, proprio mentre si stava allenando, riaprirà a breve i battenti. È stato infatti trovato, dopo che il primo bando era andato deserto a fine luglio, un nuovo gestore. Ad aggiudicarsi l’appalto è stata la società Gisport, guidata da Ivan Bertocchi, che attualmente ha in carico vari impianti sportivi comunali tra cui i campi da tennis di via Terrachini, la pista di atletica Camparada, il palahockey ’Guglielmo Fanticini’ e, assieme al Valorugby, lo stadio Mirabello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
