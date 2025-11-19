Restano gravissime le condizioni della 26enne finita con l' auto contro un albero a Collecorvino

Restano disperate le condizioni della 26enne di Collecorvino che nella mattinata di martedì 18 novembre è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 5, in località Campotino. La giovane è ricoverata in prognosi riservata nel reparto di rianimazione

