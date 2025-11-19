Respinto il ricorso del club | niente sfida al vertice per il centrocampista Iaccarino confermate le due giornate di stop Chierico Guccione e Meli per il consueto 4-3-3

AREZZO L’Arezzo dovrà fare a meno di Gennaro Iaccarino anche contro l’Ascoli. La Corte sportiva d’appello ha, infatti, respinto il ricorso presentato dal club amaranto nel quale si chiedeva di ridurre, da due a una, le giornate di squalifica inflitte al centrocampista. L’assenza certa del mediano scuola Napoli non è una buona notizia considerando che il centrocampo rimane in emergenza visto il grave infortunio allo zigomo occorso a Mawuli che ne avrà almeno per un mese. In mezzo al campo le scelte per Bucchi restano, dunque, sostanzialmente obbligate nonostante il rientro di Guccione. Se il tecnico opterà per il consueto 4-3-3 possibile un terzetto formato da Chierico, Guccione e Meli con Perrotta prima alternativa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

