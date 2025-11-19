Residenze extralusso in Oltrarno a Firenze sei alloggi top per turisti milionari con maggiordomo e governante

Firenze, 19 novembre 2025 – Da giugno 2026 via di Santo Spirito accoglierà sei nuovi appartamenti di lusso destinati al turismo d’élite. A firmare il progetto è La Réserve, società internazionale del lusso con sedi da Parigi a Ginevra, fino alle Seychelles. I prezzi? In alcuni casi, come a Parigi (vista sulla Torre Eiffel), si arriva fino a 6mila euro a notte, con inclusi servizi su misura come maggiordomo, concierge e governante. Il nuovo insediamento fiorentino sorgerà in un palazzo storico ristrutturato, nel cuore dell’ Oltrarno, a due passi da Palazzo Pitti e Ponte Vecchio “e dalla favolosa Galleria degli Uffizi, dove potrete ammirare capolavori di Raffaello, Botticelli, Leonardo da Vinci e molti altri”, si legge nella presentazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Residenze extralusso in Oltrarno a Firenze, sei alloggi top per turisti milionari con maggiordomo e governante

