Nuovo appuntamento stasera martedì 18 novembre 2025 con la soap turca La notte nel Cuore ( Siyap Kalp ). Ecco i Video Mediaset per rivedere gli episodi trasmessi da Canale 5 in replica streaming. Tahsin e Cihan incontrano Hikmet per ottenere da lei la custodia legale di Samet Sansalan e quindi il controllo delle sue quote azionarie, ma accade l’inaspettato. Bunyamin organizza la funzione commemorativa in onore di Samet Sansalan. Sevilay si fa assumere nell’ufficio di suo fratello Andac Altin, cosi’ da conoscerlo a fondo prima di presentarsi. Sumru sembra aver finalmente trovato un pò di serenità, ma la notizia della morte di Samet e del crimine commesso da Esat sconvolge di nuovo il suo mondo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Replica La notte nel cuore in streaming, puntata del 18 novembre | Video Mediaset