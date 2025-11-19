Renzi e l’incontro con lo 007 Mancini in autogrill archiviate le accuse contro Report | Segreto di Stato? Non risulta

Report non ha violato alcun segreto di Stato quando ha mandato in onda, tra il maggio e il giugno 2021, una serie di servizi che approfondivano il misterioso incontro in Autogrill tra Matteo Renzi e lo 007 Marco Mancini il 23 dicembre 2020. A stabilirlo il gip di Roma Luca Battinieri che in un’ordinanza di sei pagine ha escluso che la trasmissione d’inchiesta della Rai abbia oltrepassato il limite. In particolare, indagando sull’identità di quel «losco figuro» che una insegnante di passaggio aveva visto (e filmato) confabulare con Renzi e che poi è stato riconosciuto come Marco Mancini. Le accuse di diffamazione sono state invece rinviate per competenza al pm. 🔗 Leggi su Open.online

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Un’altra (bella) notizia che di sicuro non troverete sui telegiornali del servizio pubblico. Sigfrido Ranucci e Report hanno vinto. Era un loro sacrosanto diritto giornalistico e di cronaca pubblicare il famoso incontro in autogrill tra Renzi e lo 007 Mancini. Per il gip - facebook.com Vai su Facebook

Renzi e l’incontro con lo 007 Mancini in autogrill, archiviate le accuse contro Report: «Segreto di Stato? Non risulta» - Il gip di Roma ha escluso l'accusa di violazione del segreto mentre ha rinviato per competenza al pm le accuse di diffamazione, la gioia di Ranucci in un post sui social. Segnala open.online

Nessuna violazione del segreto di Stato, l’incontro in autogrill Renzi-Mancini poteva essere pubblicato. Il Gip archivia i giornalisti di Report - Il Gip di Roma ha stabilito che l'incontro tra Renzi e l'ex 007 poteva essere pubblicato: nessuna violazione del segreto di Stato ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Incontro Renzi-Mancini in Autogrill: gip archivia Ranucci e cronisti Report - Il gip di Roma, Luca Battinieri, ha sciolto, secondo quanto apprende LaPresse, la riserva assunta nell'udienza del 22 ottobre e ha depositato un'ordinanza di ... Secondo msn.com