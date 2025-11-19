Rendita vitalizia Inps tempi più lunghi per la prescrizione | cosa cambia
Svolta sulla rendita vitalizia Inps. La sentenza numero 22802 del 7 agosto 2025 della Corte di Cassazione ha sancito il superamento del termine unico di prescrizione decennale per la domanda di costituzione della rendita vitalizia da parte del datore di lavoro e del lavoratore. Grazie al nuovo orientamento degli giudici (oggetto di apposita Circolare INPS numero 1412025) si allungano i tempi della prescrizione, per effetto di un sistema di decorrenza in sequenza tale per cui, una volta prescrittosi il diritto del datore di lavoro, decorre il termine decennale per il lavoratore. Analizziamo la questione in dettaglio. 🔗 Leggi su Leggioggi.it
