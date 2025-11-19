Renato Zero in concerto a Bari | annunciata la terza data

Sta per scoccare L’ORAZERO IN TOUR: tra due mesi Renato Zero riabbraccerà il suo pubblico dal vivo con le date della nuova tournée, prodotta da Tattica, che lo porterà sui palchi dei principali palasport italiani fino ad aprile.L’attesa traversata live si arricchisce oggi di una nuova tappa a. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Renato Zero in concerto a Bari: annunciata la terza data

Scopri altri approfondimenti

L’ORAZERO IN TOUR 2026 DOPPIO SOLD OUT E NUOVA DATA A BARI! 11 APRILE 2026 – PALAFLORIO I biglietti per la nuova data saranno disponibili su renatozero.com, vivaticket.com e nei punti vendita Vivaticket Italia a partire dalle ore 15:00 di giovedì - facebook.com Vai su Facebook

"#renato-zero" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Renato Zero a Bari: sold out 8 e 9 aprile, si triplica con la nuova data l'11 aprile - L' «Orazero in tour» al PalaFlorio riporterà tra due mesi Renato Zero a Bari per riabbracciare il suo pubblico dal vivo con le date della nuova tournée ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it

Renato Zero: «A 75 anni mi emoziona pensare a tutta la strada fatta insieme, è stato un viaggio meraviglioso» - A "Il Festival dello Spettacolo" è venuto anche il cantante, che si è raccontato in una lunga e commovente intervista ... Scrive sorrisi.com

Renato Zero in concerto al Forum di Assago, la possibile scaletta - Lunedì 30 settembre Renato Zero spegnerà settantaquattro candeline insieme alle migliaia di persone presenti allo show meneghino. Si legge su tg24.sky.it