Relazioni tossiche e autostima sentimentale al Libraccio c’è ' Impara ad amarti per scegliere chi amare'

Ferraratoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 21 alle 17.30 presso la storica sala dell’Oratorio San Crispino, al secondo piano della libreria Libraccio, è in programma la presentazione del libro 'Impara ad amarti per scegliere chi amare', scritto da Lara Farinella e Lara Ventisette.Oggi in Italia le donne single sono quasi dodici. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Kim Kardashian racconta la relazione tossica con Kanye West - L'imprenditrice parla senza filtri del suo passato sentimentale e della fine del matrimonio con il rapper. Come scrive tg24.sky.it

Le relazioni tossiche? Spesso iniziano in famiglia - Ma spesso non è la relazione di oggi che fa più male. Da repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Relazioni Tossiche Autostima Sentimentale