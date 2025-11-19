Relazioni tossiche e autostima sentimentale al Libraccio c’è ' Impara ad amarti per scegliere chi amare'
Venerdì 21 alle 17.30 presso la storica sala dell’Oratorio San Crispino, al secondo piano della libreria Libraccio, è in programma la presentazione del libro 'Impara ad amarti per scegliere chi amare', scritto da Lara Farinella e Lara Ventisette.Oggi in Italia le donne single sono quasi dodici. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
