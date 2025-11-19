Una moneta ufficiale dedicata a Freddie Mercury, coniata dalla zecca del Regno Unito. appena ho letto la notizia ho chiamato la mia amica e corrispondente inglese personale e chimica e miglior intelligenza artificiale umana, Shelly, che ieri si è piazzata davanti al Mac come se dovesse entrare nel backstage del Live Aid, solo che invece del Wembley Stadium c’era la fila digitale alla Zecca inglese. “Ora ne ho davanti 354”. Si è messa lì (magari facendo l’uncinetto, mentre legge l’ultimo saggio di biochimica, mentre corregge il suo ultimo romanzo, mentre risponde a mail di lavoro, mentre parla con il marito) come quando decide che una cosa me la prenderà lei (e io zitto, sapendolo), e quando ci si mette lei non c’è collezionista che tenga. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

