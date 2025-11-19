Registro ’Rentri’ Seminari gratuiti

Confartigianato Imprese Grosseto organizza una serie di seminari informativi gratuiti dedicati all’obbligo di iscrizione al ’Rentri – Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti’, in vigore dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026. Durante questo periodo, i produttori di rifiuti pericolosi senza dipendenti o con meno di 10 dipendenti saranno tenuti a iscriversi obbligatoriamente al sistema ’Rentri’, come previsto dalla normativa nazionale. Per supportare le imprese del territorio e chiarire dubbi e adempimenti, Confartigianato Grosseto attiverà incontri informativi in quattro comuni della provincia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

