Registro ’Rentri’ Seminari gratuiti

Lanazione.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Confartigianato Imprese Grosseto organizza una serie di seminari informativi gratuiti dedicati all’obbligo di iscrizione al ’RentriRegistro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti’, in vigore dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026. Durante questo periodo, i produttori di rifiuti pericolosi senza dipendenti o con meno di 10 dipendenti saranno tenuti a iscriversi obbligatoriamente al sistema ’Rentri’, come previsto dalla normativa nazionale. Per supportare le imprese del territorio e chiarire dubbi e adempimenti, Confartigianato Grosseto attiverà incontri informativi in quattro comuni della provincia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

