Regionali tappa casertana per il candidato alla presidenza Nicola Campanile

Domani, giovedì 20 novembre alle 19, al “Boreale” in viale Carlo III, il candidato presidente alle prossime elezioni regionali per la lista PER – Per le Persone e la Comunità, Nicola Campanile, incontrerà i suoi sostenitori. All’incontro sarà presente anche Antonio Graziano, che nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Radio Raffaella Uno. . ELEZIONI REGIONALI CAMPANIA 2025 Il candidato Presidente della coalizione di centrosinistra Roberto Fico, fa tappa a Montoro (Av) . Il punto con la stampa prima di incontrare gli elettori al Palazzo di Città. Vai su Facebook

Ultima tappa di una lunga giornata a #Cittadella, nel Padovano, dove ho reincontrato tanti amici, amministratori e simpatizzanti impegnati a far crescere #FratellidItalia e sostenere il partito in vista delle prossime regionali. Un ottimo momento di ascolto e di Vai su X

Regionali. Blitz di Arianna Meloni nel casertano per la 'carica finale' ai candidati - Doppia tappa: prima alle Fattorie Garofalo dove ha incontrato i candidati casertani e visitato l'azienda e poi al Tarì dove ha incontrato gli imprenditori del settore orafo con l'ex ministro Sangiulia ... Lo riporta casertanews.it

Regionali. La commissione Antimafia dirama l'elenco degli 'impresentabili': c'è anche un 'casertano' - Si tratta di Luigi Pergamo, aspirante consigliere regionale della lista ‘Pensionati consumatori’ che sostiene Edmondo Cirielli ... Come scrive casertanews.it

Palazzo Paternò: Fico un’ecoballe di parole .Sotto il tappeto Cosentino - La prima tappa casertana di Roberto Fico, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Campania, sarà ricordata negli annali. Secondo casertakeste.it