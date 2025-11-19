Regionali tappa casertana per il candidato alla presidenza Nicola Campanile

Domani, giovedì 20 novembre alle 19, al “Boreale” in viale Carlo III, il candidato presidente alle prossime elezioni regionali per la lista PER – Per le Persone e la Comunità, Nicola Campanile, incontrerà i suoi sostenitori. All’incontro sarà presente anche Antonio Graziano, che nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Casertanews.it

