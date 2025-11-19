Regionali l’agenda di Anci Campania per i candidati alla presidenza

“Anci Campania, insieme al gruppo degli Amministratori Giovani, ha svolto un grande lavoro di ascolto, confronto e proposta in vista della prossima tornata elettorale regionale. Come da tradizione della nostra Associazione, ed in sintonia con la missione del presidente Gaetano Manfredi, abbiamo voluto offrire ai candidati alla Presidenza della Regione Campania un contributo concreto, articolato e privo di steccati ideologici, con l’unico obiettivo di rafforzare il ruolo dei Comuni e migliorare la qualità della vita delle nostre comunità”. Lo sottolinea Francesco Morra, presidente facente funzioni dell’Anci Campania “I documenti programmatici che abbiamo elaborato – spiega – toccano temi diversi ma complementari: dalla sicurezza alla coesione sociale, dallo sviluppo locale alla valorizzazione del patrimonio pubblico, fino alle politiche giovanili, alla formazione e alla mobilità sostenibile. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

