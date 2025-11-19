Regionali Errico FI | Infrastrutture materiali e immateriali il Sannio deve rompere l’isolamento

Tempo di lettura: 2 minuti “L’isolamento va spezzato”. È con questa linea di principio che Fernando Errico, candidato di Forza Italia al Consiglio regionale della Campania per la circoscrizione di Benevento, torna a mettere al centro del dibattito pubblico la questione infrastrutturale, definendola “il vero nodo strategico per il futuro del Sannio”. Errico evidenzia come il tema riguardi non solo le opere materiali ma anche quelle immateriali: “ Dobbiamo rompere l’isolamento, non solo intervenendo sulle infrastrutture tradizionali, ma potenziando in maniera decisa quelle digitali. È inaccettabile che in molte aree del Sannio la fibra ottica sia arrivata solo di recente e che in altre ancora manchi del tutto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

