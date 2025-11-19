Regionali Errico FI | Il Sannio deve rompere l’isolamento infrastrutturale

Fremondoweb.com | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Comunicato Stampa Il candidato evidenzia l’urgenza di interventi su strade, ferrovie e digitalizzazione per lo sviluppo del territorio “L’isolamento va spezzato”. È con questa linea di principio che Fernando Errico, candidato di Forza Italia al Consiglio regionale della Campania per . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

regionali errico fi il sannio deve rompere l8217isolamento infrastrutturale

© Fremondoweb.com - Regionali, Errico (FI): “Il Sannio deve rompere l’isolamento infrastrutturale”

Argomenti simili trattati di recente

regionali errico fi sannioErrico (FI): “Infrastrutture materiali e immateriali, il Sannio deve rompere l’isolamento” - È con questa linea di principio che Fernando Errico, candidato di Forza Italia al Consiglio regionale della Campania per la circoscrizione di Benevento, torna a mettere al ... Secondo ntr24.tv

regionali errico fi sannioRegionali, Errico (FI): “Sburocratizzazione, sostegno ai giovani e regia istituzionale unica per il rilancio dell’agricoltura” - “Ho sottoscritto il manifesto programmatico sul futuro dell’agricoltura nel Sannio e in Campania promosso da Coldiretti. Lo riporta ntr24.tv

regionali errico fi sannioRegionali, Errico (FI): “Sburocratizzazione e sostegno ai giovani per rilanciare l’agricoltura nel Sannio” - Errico (FI) sostiene sburocratizzazione, sostegno ai giovani e regia unica per rilanciare l’agricoltura nel Sannio e in Campania. fremondoweb.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Regionali Errico Fi Sannio