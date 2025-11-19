Regionali Casale su Petracca | Decanta di amare il nostro territorio ma in dieci anni di assessorato lo avete visto?

Avellinotoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Cari concittadini, voglio rivolgermi a voi con chiarezza e sincerità, perché credo che il rispetto di un'intera comunità inizi dall'onestà verso chi ne vive ogni giorno le difficoltà. Ho letto ed ascoltato con attenzione le parole di Maurizio Petracca, che promette ancora una volta impegno e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Regionali Casale Petracca Decanta