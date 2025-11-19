Regionali Campania 2025 Guidi M5S | Le aree interne diventano priorità politica

AVELLINO – “Per la prima volta, le aree interne della Campania assumono un ruolo centrale nell’agenda politica regionale”. Lo sottolinea Tiziana Guidi, candidata alle elezioni regionali 2025 per la circoscrizione di Avellino nella lista del Movimento 5 Stelle, insieme a Ciampi, Ansalone e Orsogna. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

