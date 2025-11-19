Regionali Campania 2025 | come si vota il 23 e 24 novembre

Seggi aperti domenica 23 e lunedì 24 novembre per eleggere Presidente e Consiglio Regionale. Dalla tessera elettorale al voto disgiunto: guida completa alle modalità di voto per le Regionali Campania. Regionali Campania Gli elettori della Campania saranno chiamati alle urne domenica 23 e lunedì 24 novembre per eleggere il nuovo Presidente della Giunta Regionale . 🔗 Leggi su 2anews.it

