Regionali Blitz di Arianna Meloni nel casertano per la ' carica finale' ai candidati

Visita a sorpresa di Arianna Meloni nel casertano. Due tappe per la sorella del premier Giorgia nonché ‘deus ex machina’ di Fratelli d'Italia. La Meloni è stata alle Fattorie Garofalo di Capua e ha visitato la struttura insieme ad alcuni candidati alle elezioni regionali, dando la ‘carica’ a. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

L'Autonomia precipita sulle regionali. Calderoli annuncia: "Pronte le pre-intese". Fico: "Blitz per colpire il sud". Il M5s: "È solo fuffa perché le pre-intese, dopo il verdetto della Consulta, non si possono fare" - facebook.com Vai su Facebook

Regionali al rush finale. Giovedì a Napoli Conte e Schlein sul palco insieme. Meloni ha chiuso in Veneto e Puglia - Intanto con gli attuali salari famiglie travolte dal costo della vita, consumi al palo, economia che scricchiola, i giovani emigrano ... Scrive blitzquotidiano.it

Regionali Campania, Arianna Meloni è fiduciosa: “Bene il centrodestra, dobbiamo crederci” - Vogliamo portare il modello Italia anche in questa regione che per troppo tempo ha vissuto una politica che non ha un programma, non ha idee, è più un ... Segnala dire.it

Regionali Campania, non solo Giorgia: anche Arianna Meloni a Napoli per Cirielli - Cirielli punta a recuperare il più possibile su Napoli: nuove pubblicità elettorali e comizi con la premier e la sorella Arianna, capo della segreteria ... Lo riporta fanpage.it