Referendum giustizia ecco la domanda che ci sarà sulla scheda

L’Ufficio centrale per il referendum, che opera presso la Corte suprema di Cassazione, ha dichiarato ammissibili le quattro iniziative referendarie sulla riforma della giustizia presentate dal governo. Il quesito che gli elettori troveranno sulla scheda è stato confermato dalla Cassazione: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025?». Trattandosi di un referendum confermativo, non è previsto l’obbligo di quorum: il risultato dipenderà quindi dalla maggioranza dei voti validi, indipendentemente dall’affluenza. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Referendum giustizia, ecco la domanda che ci sarà sulla scheda

