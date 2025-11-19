Redditi per Salvini una nuova casa a Roma e Conte un po’ più povero | il ‘portafoglio’ dei leader

(Adnkronos) – Una nuova casa a Roma. E poco più di 100mila euro. Questa la fotografia del 'portafoglio' di Matteo Salvini nel 2025. Secondo l'ultima dichiarazione dei redditi, presentata il 5 novembre scorso, il leader della Lega ha dichiarato un imponibile relativo al periodo di imposta 2024 pari a 103mila 524 euro. Rispetto all'anno precedente . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

