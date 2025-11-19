Redbird resta distante Cardinale un’assenza che non fa più notizia

Aspira per sua stessa ammissione ad essere un Berlusconi 2.0, aspetta di vedere il primo mattone del nuovo San Siro e soprattutto punta a far crescere i ricavi del Milan (di cui è azionista di riferimento) quale ritorno dell’investimento. Ma Gerry Cardinale, fondatore di RedBird e numero uno del club di via Rossi, ad oggi è probabilmente il più assente dei proprietari della storia rossonera. Del manager americano si sono perse le tracce da oltre un anno: l’ultima volta che ha assistito a una partita del Diavolo è stato il 5 novembre del 2024 al Santiago Bernabeu per la sfida al Real Madrid, mentre dalle parti di Milanello non si vede dal 26 agosto di un anno fa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Redbird resta distante. Cardinale, un’assenza che non fa più notizia

