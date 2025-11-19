Recoba riparte dal Venezuela ufficiale la nuova esperienza da allenatore per l’ex Inter | il comunicato del suo nuovo club

Inter News 24 Recoba riparte dal Venezuela, ufficiale la nuova esperienza da allenatore per l’ex Inter: l’annuncio del suo nuovo club. Ecco di quale squadra si tratta. Alvaro Recoba, l’indimenticato fantasista mancino che per anni ha deliziato i tifosi della Beneamata con il suo talento cristallino, è pronto a intraprendere una nuova avventura professionale. A un anno e mezzo di distanza dalla conclusione della sua esperienza alla guida del Nacional di Montevideo, il club del suo cuore in Uruguay, “El Chino” torna ufficialmente in panchina. La sua nuova destinazione è il Venezuela, dove ha accettato l’incarico di guidare il Deportivo Táchira, una delle società più blasonate e storiche del panorama calcistico locale. 🔗 Leggi su Internews24.com

