Realpolitik | sicurezza overtourism e il caso Adinolfi al centro del talk

Davidemaggio.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tommaso Labate torna questa sera, mercoledì 19 novembre, con un nuovo appuntamento di Realpolitik, il talk show d’attualità in onda in prima serata su Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 19 novembre 2025. Al centro della puntata, il tema della sicurezza, osservata attraverso dati e analisi sul rapporto tra percezione e realtà dei fenomeni che interessano le città. Spazio, poi, al nodo dei quartieri residenziali che si svuotano a causa dell’ overtourism: una dinamica che intreccia aspetti economici, demografici e sociali. Infine, una pagina sul caso di Paolo Adinolfi, tornato sotto i riflettori dopo la decisione di procedere con scavi e verifiche nelle gallerie sotto la Casa del Jazz a Roma, che potrebbero portare alla luce i resti del giudice, scomparso misteriosamente il 2 luglio 1994. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

realpolitik sicurezza overtourism e il caso adinolfi al centro del talk

© Davidemaggio.it - Realpolitik: sicurezza, overtourism e il caso Adinolfi al centro del talk

Altri contenuti sullo stesso argomento

realpolitik sicurezza overtourism casoRealpolitik, anticipazioni di stasera 19 novembre: sicurezza, overtourism e aggiornamenti sul caso Adinolfi - Nuovo appuntamento con Realpolitik, il programma condotto da Tommaso Labate tornerà stasera - Segnala corrieredellumbria.it

realpolitik sicurezza overtourism casoRealpolitik, temi e ospiti del 19 novembre: sicurezza, overtourism e il caso Adinolfi al centro del dibattito - Mercoledì 19 novembre, torna in prima serata su Retequattro l’appuntamento con “Realpolitik”, il talk di attualità condotto da Tommaso Labate. Riporta msn.com

realpolitik sicurezza overtourism casoRealpolitik: sicurezza, overtourism e Sinner al centro del talk - Realpolitik: sicurezza, overtourism e Sinner al centro della puntata in onda mercoledì 12 novembre 2025 su Rete 4 ... Lo riporta davidemaggio.it

Cerca Video su questo argomento: Realpolitik Sicurezza Overtourism Caso