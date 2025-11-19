Realpolitik | sicurezza overtourism e il caso Adinolfi al centro del talk

Tommaso Labate torna questa sera, mercoledì 19 novembre, con un nuovo appuntamento di Realpolitik, il talk show d’attualità in onda in prima serata su Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 19 novembre 2025. Al centro della puntata, il tema della sicurezza, osservata attraverso dati e analisi sul rapporto tra percezione e realtà dei fenomeni che interessano le città. Spazio, poi, al nodo dei quartieri residenziali che si svuotano a causa dell’ overtourism: una dinamica che intreccia aspetti economici, demografici e sociali. Infine, una pagina sul caso di Paolo Adinolfi, tornato sotto i riflettori dopo la decisione di procedere con scavi e verifiche nelle gallerie sotto la Casa del Jazz a Roma, che potrebbero portare alla luce i resti del giudice, scomparso misteriosamente il 2 luglio 1994. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

