Razzismo in Italia | la violenza subita da Reine Djomkam

Una madre camerunense aggredita e minacciata a Pavia: il silenzio che alimenta il razzismo in Italia. Reine Atadieu Djomkam vive in Italia da quasi quindici anni. Arrivata dal Camerun con un sogno semplice – costruire un futuro per sé e per le sue figlie – oggi si ritrova barricata in casa, terrorizzata. Da cinque anni subisce insulti, minacce e aggressioni da parte del vicino di casa. Non si tratta di un conflitto condominiale, ma di un odio mirato e ossessivo: Reine è nera, è africana, e per questo viene colpita. Le minacce quotidiane. Il vicino la insulta chiamandola “africana di m*rda”, la minaccia di morte e arriva persino ad aggredire la figlia maggiore mentre andava a scuola. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Razzismo in Italia: la violenza subita da Reine Djomkam

