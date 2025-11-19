Rapporto annuale Inps | Non solo pensioni ma welfare generativo

Lanazione.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Siamo lieti di ospitare la presentazione del Rapporto annuale Inps, un incontro fondamentale per il dibattito pubblico e accademico sulla policy. Il Rapporto fornisce la fotografia del modello sociale, del sistema lavoro e della famiglia", a fare gli onori di casa, ieri al polo di San Francesco, è il profossor Filippo Belloc, direttore del Dipartimento di Economia politica e statistica. L’occasione è la presentazione pubblica del XXIV Rapporto Inps, già passato per la Camera dei Deputati a luglio e ieri approdato all’Università di Siena. "Il welfare italiano? Sta bene. Abbiamo chiuso il bilancio con un saldo positivo di 15 miliardi, con incremento contributivo del 5,5%. 🔗 Leggi su Lanazione.it

