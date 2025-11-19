Rapine tra Pomigliano e Sant’Anastasia | catturati due banditi dai Carabinieri

SANT’ANASTASIA, 19 novembre 2025 Due misure cautelari – una custodia in carcere e un obbligo di dimora – sono state notificate dai Carabinieri di Sant’Anastasia a due uomini ritenuti responsabili di una lunga serie di rapine commesse tra maggio e giugno scorsi nel territorio del Napoletano. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Nola su richiesta della Procura. I due indagati rispondono, a vario titolo, di rapina aggravata, ricettazione, tentata rapina e furto con strappo. Le indagini sono partite il 21 giugno, giorno in cui uno dei due fu arrestato in flagranza durante una rapina. 🔗 Leggi su Primacampania.it

