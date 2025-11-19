Pisa, 19 novembre 2025 – Due uomini di 33 e 40 anni sono stati arrestati sabato pomeriggio dalla Polizia di Stato di Pisa con l'accusa, in via indiziaria, di rapina aggravata ai danni di un supermercato del quartiere Cisanello. I due, già noti alle forze dell'ordine, erano fuggiti dopo essere stati sorpresi a rubare articoli di telefonia e alcune lattine di birra. Secondo quanto ricostruito dagli agenti delle volanti della Questura, l'allarme è scattato quando la security del punto vendita ha notato tramite le telecamere di videosorveglianza l'asportazione della merce. Dopo aver tentato di bloccarli, l'addetto sarebbe stato minacciato con un martelletto frangi-vetro, gesto che ha consentito ai due di guadagnare la fuga. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Rapinatori minacciano un addetto alla sicurezza e scappano: inseguiti e arrestati dalla Polizia