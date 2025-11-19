Rapinato e accoltellato per 50 euro Studente di 22 anni resta invalido

"Non mi sento pronto per parlare, ora devo pensare solo al mio corpo". Poche parole, dette con garbo, mentre lotta per riconquistare la sua vita, che non potrà più essere la stessa a causa del pestaggio brutale che ha subito la notte dello scorso 12 ottobre culminato con due coltellate. Il rischio è che il giovane, uno studente di 22 anni della Bocconi, possa restare paraplegico per via di danni rilevanti e irreversibili causati alla parte inferiore del corpo. In azione, un branco di cinque ragazzi, tre diciassettenni e due diciottenni, arrestati ieri dalla polizia con l’accusa di tentato omicidio pluriaggravato e rapina pluriaggravata in concorso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Rapinato e accoltellato per 50 euro. Studente di 22 anni resta invalido

