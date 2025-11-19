Rapina mancata e furto sventato al market
Malgrado la prontezza e il sangue freddo della cassiera che ha consentito di sventare una rapina, quello dell’altro giorno è stato un pomeriggio agitato al supermercato Aldi di via Varese, dove le forze dell’ordine sono dovute intervenire due volte. La ricostruzione parte dal primo pomeriggio, quando un uomo di origine straniera si è avvicinato alla cassa. Una volta davanti alla dipendente, le ha chiesto il denaro nel cassetto. L’ha anche strattonata nel tentativo di ottenere il contante, ma senza riuscire a far sì che lei cedesse. La cassiera è riuscita infatti a mantenere la calma, mentre sul posto arrivavano gli agenti della Polizia locale, allertati da alcuni colleghi che avevano assistito alla scena. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
