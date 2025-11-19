rapina in centro via col bottino delle giocate

Viale Italia 155. Circa a metà del rettilineo alberato che collega Madonna di Tirano a Tirano. Pieno centro e pieno giorno: non esattamente il posto e il momento adatto per una rapina, ma forse i due incappucciati che lunedì hanno salito i pochi gradini che portano all’ingresso dell’agenzia scommesse EuroBet hanno confidato nel fatto che, a quell’ora, i più erano a pranzo. Con un coltello in mano, poi, hanno fatto in fretta: davanti alla minaccia della lama, la donna che stava di fronte a loro non ha potuto che consegnare ai malintenzionati gli oltre 5mila euro che c’erano in cassa. In rapida sequenza, la fuga e la telefonata della donna alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

