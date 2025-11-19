Ranking FIFA | Italia in caduta libera! Dopo le qualificazioni mondiali scivola al 12° posto decisiva la sconfitta contro la Norvegia In vetta la Spagna Marocco 11°

Calcionews24.com | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ranking FIFA: Italia in caduta libera! La Nazionale registra il suo piazzamento più basso dal 2020, con pesanti ripercussioni sul sorteggio per il Mondiale 2026 Brutte notizie per la Nazionale italiana. L’ultimo aggiornamento del Ranking FIFA, pubblicato oggi, vede gli Azzurri scendere di ben tre posizioni rispetto a ottobre, attestandosi al 12° posto. Si tratta . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

ranking fifa italia in caduta libera dopo le qualificazioni mondiali scivola al 12176 posto decisiva la sconfitta contro la norvegia in vetta la spagna marocco 11176

© Calcionews24.com - Ranking FIFA: Italia in caduta libera! Dopo le qualificazioni mondiali scivola al 12° posto, decisiva la sconfitta contro la Norvegia. In vetta la Spagna, Marocco 11°

Contenuti che potrebbero interessarti

ranking fifa italia cadutaRanking FIFA: Italia in caduta libera! Dopo le qualificazioni mondiali scivola al 12° posto, decisiva la sconfitta contro la Norvegia. In vetta la Spagna, Marocco 11° - La Nazionale registra il suo piazzamento più basso dal 2020, con pesanti ripercussioni sul sorteggio per il Mondiale 2026 Brutte notizie per la Nazionale italian ... Lo riporta calcionews24.com

ranking fifa italia cadutaFifa, ecco il ranking aggiornato: Italia ufficialmente fuori dalla top 10 - L'ufficialita e arrivata con la pubblicazione dell'ultimo aggiornamento nel pomeriggio ... sportmediaset.mediaset.it scrive

ranking fifa italia cadutaUfficiale il nuovo Ranking FIFA: Italia fuori dalla Top 10 - La Nazionale di Gennaro Gattuso dovrà passare dai playoff per provare a qualificarsi al Mondiale e nel frattempo perde posizioni nel Ranking ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ranking Fifa Italia Caduta