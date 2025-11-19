Ranking FIFA che mazzata per l’Italia! Peggior posizione in classifica per gli Azzurri negli ultimi 5 anni
Inter News 24 : ecco a che posto è la Nazionale. Brutte, anzi pessime notizie per la Nazionale italiana. L’ultimo aggiornamento del Ranking FIFA, pubblicato ufficialmente nella giornata di oggi, certifica un momento di profonda difficoltà per il movimento calcistico nostrano. Gli Azzurri, guidati dal Commissario Tecnico Gennaro Gattuso, scendono di ben tre posizioni rispetto alla rilevazione di ottobre, attestandosi al 12° posto della graduatoria mondiale. Si tratta di un dato statistico allarmante: è il piazzamento più basso per l’Italia dal lontano 2020, un passo indietro che cancella i progressi recenti. 🔗 Leggi su Internews24.com
