Rally 3°posto per il padovano Scettri alla Tirreno-Messina
Il Rally del Tirreno Messina non sorride a Valerio Scettri che, dopo aver centrato il successo nel 2024, non è riuscito a difendere il titolo nella Coppa Italia Rally in una due giorni siciliana che lo ha visto comunque protagonista.Il pilota di Lozzo Atestino, in compagnia di Roberto Segato. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
