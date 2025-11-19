Rally 3°posto per il padovano Scettri alla Tirreno-Messina

Padovaoggi.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Rally del Tirreno Messina non sorride a Valerio Scettri che, dopo aver centrato il successo nel 2024, non è riuscito a difendere il titolo nella Coppa Italia Rally in una due giorni siciliana che lo ha visto comunque protagonista.Il pilota di Lozzo Atestino, in compagnia di Roberto Segato. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Rally 3176posto Padovano Scettri