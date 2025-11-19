Raid su Ucraina Polonia chiude 2 scali
11.46 La Polonia ha chiuso temporaneamente gli aeroporti di Rzeszow e Lublino, nel Sud-Est, mentre raid russi colpivano le città di Leopoli e Ternopil, in Ucraina occidentale. Precauzionalmente, Varsavia ha anche fatto decollare aerei polacchi e degli alleati, per salvaguardare il proprio spazio aereo. E dopo il sabotaggio della linea ferroviaria Varsavia-Lublino, addebitato a Mosca, chiuso l'ultimo consolato russo in Polonia, a Danzica (nel Nord). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
