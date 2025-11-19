Raid russi in Ucraina | Varsavia e Bucarest fanno decollare i jet chiusi gli aeroporti polacchi | Almeno 16 morti in un attacco di Mosca

Media: "Piano segreto Usa-Russia per porre fine alla guerra". Il Cremlino: "Nessuna novità sui negoziati con Washington". Gli Stati Uniti approvano nuove armi a Kiev per 105 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Raid russi in Ucraina: Varsavia e Bucarest fanno decollare i jet, chiusi gli aeroporti polacchi | Almeno 16 morti in un attacco di Mosca

#Ucraina Varsavia ha fatto alzare in volo i caccia militari per la sicurezza della #Polonia durante i raid russi sulle città ucraine di Rzeszow e Lublino. Annunciata la chiusura dell'ultimo consolato russo, a Danzica, dopo i sabotaggi ferroviari del 15 e 17/11 imp Vai su X

Nove persone sono morte nei raid sferrati dalla Russia contro la parte occidentale del paese. Ad annunciarlo è stato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky: "A Ternopil sono stati colpiti edifici residenziali di nove piani, provocando incendi. Purtroppo, i da - facebook.com Vai su Facebook

Attacco russo sull'Ucraina, Romania e Polonia alzano i jet - Kiev, 48 missili e 470 droni nei raid di oggi. Lo riporta ansa.it

Raid su Ucraina, Polonia chiude due scali - Est, mentre raid russi colpivano le città di Leopoli e Ternopil, in Ucraina occidentale. Come scrive rainews.it

Tensione ai confini: nuovo attacco russo sull’Ucraina, Polonia e Romania alzano i caccia - Raid su Leopoli e Ternopil: Varsavia chiude due aeroporti e un consolato russo; Bucarest intercetta un drone di Mosca ... altarimini.it scrive