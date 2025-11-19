Raid israeliano in Libano si cercano resti umani in un campo palestinese

Si cercano resti umani dopo l’ attacco aereo israeliano sul campo profughi di Ein el-Hilweh nel sud del Libano. Nel raid sono morte 13 persone. Colpita un’auto nel parcheggio di una moschea alla periferia della città costiera di Sidone. L’esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito un centro di addestramento di Hamas che veniva utilizzato per preparare un attacco contro Israele. Hamas ha condannato il raid affermando che è stato colpito un campo sportivo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Raid israeliano in Libano, si cercano resti umani in un campo palestinese

