Raid di Israele in Libano colpito un campo profughi | almeno 11 morti
Raid israeliano sul campo profughi di Ain al-Hilweh, nella città di Sidone, in Libano. Il bilancio sarebbe di 11 morti e quattro feriti. Lo riporta il portale libanese L’Orient Today, che cita il ministero della Sanità nazionale. Secondo quanto riportato dal portale, l’attacco avrebbe preso di mira un’auto nei pressi della moschea Khalid ibn al-Walid. Il portavoce in lingua araba dell’esercito israeliano, Avichay Adraee, citato sempre dal portale di Beirut, ha dichiarato che l’attacco era diretto contro membri di Hamas. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
