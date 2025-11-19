rai gianfranco zinzilli direttore radio digitali e specializzate

Gianfranco Zinzilli è il nuovo Direttore della Direzione Radio digitali e specializzate di Rai. La nomina è stata approvata dal consiglio di amministrazione su proposta dell’amministratore delegato. La decisione è stata presa nel corso di una riunione che ha visto anche l’approvazione del Documento di Contabilità separata per l’anno 2024, strumento comunitario che garantisce trasparenza nei flussi finanziari e assicura che i fondi pubblici siano destinati correttamente alle attività di Servizio Pubblico. Nella seduta affrontato anche il tema dei diritti per i Mondiali di calcio 2026. Nel corso della stessa seduta, il Consiglio ha affrontato anche il tema dei diritti per i Mondiali di calcio 2026 in Usa, Canada e Messico, e ha ascoltato le relazioni periodiche delle società consociate. 🔗 Leggi su Lettera43.it

