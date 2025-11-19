Raffica di furti a Campostaggia I carabinieri bloccano il ladro E’ un ragazzo di soli 20 anni

Preso l’autore dei furti nello spogliatoio degli infermieri di Campostaggia. E’ un colombiano senza fissa dimora di 22 anni. I carabinieri della compagnIa di Poggibonsi lo hanno beccato un’ora dopo il raid negli armadietti. Il giovane è stato denunciato per furto pluriaggravato e la refurtiva è già stata restituita ai proprietari. Il 22enne la scorsa settimana, nella notte tra venerdì e sabato, si era introdotto nell’ospedale e aveva forzato qualcosa come 50 armadietti. Dentro c’era di tutto: vestiario, sapone, profumi, un portafogli e tanti altri effetti personali degli infermieri e delle infermiere in servizio a Campostaggia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

