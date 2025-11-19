Raffaele e i 175 studenti-detenuti | L’università mi ha dato la libertà

Raffaele entra nell’aula magna dell’università Statale: è "in permesso", a febbraio si laureerà qui in Scienze dei beni culturali con una tesi sulla preistoria, ha una storia pesante alle spalle. "Ho 67 anni – racconta – sono chiuso da 40. Praticamente ho svolto tutti gli studi in “cattività“. Ma, in fondo, credo di essere più libero adesso che mai: io sono “dentro“ da quando ero nel grembo di mia mamma, ho perso solo del tempo, non sono mai stato bambino, a 6-7 anni dovevamo già portare il “pane“ in casa. Quanti sbagli abbiamo fatto in quegli anni, altro che i ragazzi d’oggi. L’università mi ha dato la libertà". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

