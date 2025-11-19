Bologna, 19 novembre 2025 - “ Grazie, Bologna, è stato un piacere! Non ho parole.”. Thom Yorke saluta così la nostra città. I Radiohead hanno chiuso ieri sera, all’Unipol Arena, le loro quattro date italiane, con altrettanti prevedibili ‘ sold out ’ e un abbraccio caloroso da parte del pubblico. I Radiohead capirono i giorni d'oggi negli anni ’90 Quanto è durato l’ultimo concerto dei Radiohead a Bologna. Anche nell’ultima notte, la band di Oxford – a digiuno di live da ben sette anni - non si è certo risparmiata: due ore abbondanti di rock mischiato all’elettronica, con Yorke indiavolato (57 anni, ma non li dimostra) che caracolla per tutto il palco, i musicisti che si scambiano gli strumenti, e quell’inquietudine che, trent’anni fa, ha costituito il successo del gruppo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Radiohead a Bologna 18 novembre, l’ultima setlist e il saluto: “Grazie, è stato un piacere”