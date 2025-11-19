Radiohead a Bologna 18 novembre l’ultima setlist e il saluto | Grazie è stato un piacere

Ilrestodelcarlino.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 19 novembre 2025 - “ Grazie, Bologna, è stato un piacere! Non ho parole.”. Thom Yorke saluta così la nostra città. I  Radiohead hanno chiuso ieri sera, all’Unipol Arena, le loro quattro date italiane, con altrettanti prevedibili ‘ sold out ’ e un abbraccio caloroso da parte del pubblico. I Radiohead capirono i giorni d'oggi negli anni ’90 Quanto è durato l’ultimo concerto dei Radiohead a Bologna. Anche nell’ultima notte, la band di Oxford – a digiuno di live da ben sette anni - non si è certo risparmiata: due ore abbondanti di rock mischiato all’elettronica, con Yorke indiavolato (57 anni, ma non li dimostra) che caracolla per tutto il palco, i musicisti che si scambiano gli strumenti, e quell’inquietudine che, trent’anni fa, ha costituito il successo del gruppo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

radiohead a bologna 18 novembre l8217ultima setlist e il saluto grazie 232 stato un piacere

© Ilrestodelcarlino.it - Radiohead a Bologna 18 novembre, l’ultima setlist e il saluto: “Grazie, è stato un piacere”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

radiohead bologna 18 novembreRadiohead a Bologna: gli indizi sulla scaletta dei 4 concerti all'Unipol Arena dal 14 al 18 novembre - Cresce l'attesa cresce e iniziano a circolare i primi indizi sulle possibili scalette dei concerti che i Radiohead terranno all’Unipol Arena . Scrive ondarock.it

Radiohead, la scaletta del terzo concerto a Bologna - I Radiohead hanno tenuto ieri sera all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, a Bologna, il terzo dei quattro concerti del tour italiano. Riporta rollingstone.it

radiohead bologna 18 novembreRadiohead a Bologna, possibile scaletta concerto all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno - Leggi su Sky TG24 l'articolo Radiohead a Bologna, possibile scaletta concerto all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno ... Riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Radiohead Bologna 18 Novembre