Radiohead a Bologna 18 novembre l’ultima setlist e il saluto | Grazie è stato un piacere
Bologna, 19 novembre 2025 - “ Grazie, Bologna, è stato un piacere! Non ho parole.”. Thom Yorke saluta così la nostra città. I Radiohead hanno chiuso ieri sera, all’Unipol Arena, le loro quattro date italiane, con altrettanti prevedibili ‘ sold out ’ e un abbraccio caloroso da parte del pubblico. I Radiohead capirono i giorni d'oggi negli anni ’90 Quanto è durato l’ultimo concerto dei Radiohead a Bologna. Anche nell’ultima notte, la band di Oxford – a digiuno di live da ben sette anni - non si è certo risparmiata: due ore abbondanti di rock mischiato all’elettronica, con Yorke indiavolato (57 anni, ma non li dimostra) che caracolla per tutto il palco, i musicisti che si scambiano gli strumenti, e quell’inquietudine che, trent’anni fa, ha costituito il successo del gruppo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
