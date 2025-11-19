Radio Centrale Botta non ha lasciato
L’avvocato Letizia Raggini ci ha inviato una precisazione a nome di Franco Botta in merito all’articolo “Radio Centrale, nuova musica - Cambiano proprietà e sede” del 16112025. Il legale contesta le dichiarazioni del direttore artistico Thomas Righi e precisa che Botta è amministratore e socio di maggioranza (70%) della società Radio Centrale srl e che è fondatore con Roberto Righi e Thomas Montesi della nuova società Radio Centrale Network srl. La seconda società ha acquisito dalla prima una frequenza (94,2 mhZ). E prosegue: “La compagine societaria di Radio Centrale Network s.r.l. è composta da 3 soci (Righi, Montesi e lo stesso Botta) dei quali nessuno possiede la maggioranza ”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
