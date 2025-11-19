Quirinale | Mattarella riceve delegazione Ospedale Bambino Gesù

Iltempo.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale una delegazione dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, guidata dal presidente Tiziano Onesti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

quirinale mattarella riceve delegazione ospedale bambino ges249

© Iltempo.it - Quirinale: Mattarella riceve delegazione Ospedale Bambino Gesù

Altre letture consigliate

quirinale mattarella riceve delegazioneQuirinale: Mattarella riceve delegazione Ospedale Bambino Gesù - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale una delegazione dell'Ospedale ... iltempo.it scrive

Quirinale: Mattarella riceve delegazione S.Cecilia, 'musica linguaggio senza confini' - "Mi fa piacere ricevere l'Accademia di Santa Cecilia e ringrazio molto il presidente Biscardi e due accademici, il maestro Dall'Ongaro e il maestro Colasanti, che hanno pre ... Scrive iltempo.it

quirinale mattarella riceve delegazioneMattarella riceve una delegazione di Federcasa - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale una delegazione di Federcasa, guidata dal presidente, Marco ... Segnala italpress.com

Cerca Video su questo argomento: Quirinale Mattarella Riceve Delegazione